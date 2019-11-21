Фильм ужасов: на трассе в Спасском районе иномарка разорвала женщину

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-21T13:06:06+03:00

По сведениям очевидцев, тело пенсионерки раскидало по дороге метров на пятьдесят

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20 ноября около шести часов вечера в Спасском районе, недалеко от АЗС «Импульс» у деревни Старостеклянное произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 28-летний житель поселка Старожилово за рулем автомобиля Toyota Corolla сбил 60-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу вблизи пешеходного перехода.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады медиков.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщил «Комсомолке» очевидец последствий ДТП, «раскидало тело человека на 50 метров. Ногу видел оторванную, на трассе лежала. Все оцеплено было. Короче, как фильм ужасов».

Фото: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU