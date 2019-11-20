2019-11-20T16:12:19+03:00
Недвижимость

На четырех улицах Рязани в четверг отключат электричество

В областном центре пройдут работы на воздушной линии, а также опиловка аварийных деревьев
Яков РЫКОВ
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В Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергиюВ Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергиюФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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21 ноября в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — опиловка аварийных деревьев.

В четверг с 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Посадский переулок, 19;

- площадь Соборная, д. 13, д. 17а;

- ул. Новослободская, д. 24, д. 22, д. 22а.

Кроме того, из-за работ на воздушной линии с 09:30 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Связи, д. 14, д. 14а, д. 16а, д. 16б, д. 18, д. 20, д. 22.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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