На четырех улицах Рязани в четверг отключат электричество

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-20T16:12:19+03:00

В Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В областном центре пройдут работы на воздушной линии, а также опиловка аварийных деревьев

Изменить размер текста: A A

21 ноября в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — опиловка аварийных деревьев.

В четверг с 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Посадский переулок, 19;

- площадь Соборная, д. 13, д. 17а;

- ул. Новослободская, д. 24, д. 22, д. 22а.

Кроме того, из-за работ на воздушной линии с 09:30 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Связи, д. 14, д. 14а, д. 16а, д. 16б, д. 18, д. 20, д. 22.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

За девять месяцев рязанцы украли электричества на 64 млн рублей

Самый крупный факт хищения энергетики обнаружили в Шиловском районе (подробнее).

Слава току! В рязанские храмы и мечеть провели электричество

Молиться круглосуточно можно теперь в четырех районах области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU