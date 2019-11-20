В Рязанской области больше недели ищут пропавшего 13-летнего мальчика
Днем в среду, 20 ноября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в Рязанской области пропал 13-летний Исон Семенов. О местонахождении подростка неизвестно с 12 ноября.
Исон пропал в поселке Солотча, но может находиться в любом уголке региона.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.
Во что мальчик был одет на момент исчезновения – неизвестно.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Исона Семенова, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU