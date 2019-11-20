2019-11-20T13:02:46+03:00
Происшествия

В Рязанской области больше недели ищут пропавшего 13-летнего мальчика

Он пропал в поселке Солотча, но может находиться в любом уголке региона
Мария БЛИНОВА
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Днем в среду, 20 ноября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в Рязанской области пропал 13-летний Исон Семенов. О местонахождении подростка неизвестно с 12 ноября.

Исон пропал в поселке Солотча, но может находиться в любом уголке региона.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.

Во что мальчик был одет на момент исчезновения – неизвестно.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Исона Семенова, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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