Найден молодой рязанец, пропавший почти два месяца назад

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-04T16:21:16+03:00

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Еще 9 августа в Рязанской области пропал 21-летний Денис Кузнецов. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», размещенной пять дней спустя в группе волонтеров ВКонтакте, молодой человек живет в поселке городского типа Шилово.

Однако искали его повсюду: юноша не ориентируется в пространстве, так что забрести мог куда угодно.

И вот наконец днем 4 октября отряд опубликовал долгожданную запись «Найден.Жив». Подробности поисков, равно как и состояния Дениса, не сообщаются – это стандартная практика волонтеров «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU