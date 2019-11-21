Поиски пропадавшего больше недели рязанского подростка завершены
Он нашелся менее чем через сутки после публикации ориентировки
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Нашелся 13-летний мальчик, местонахождение которого оставалось неизвестным с 12 ноября. Об этом утром четверга, 21 ноября сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Подробности поисков волонтеры не раскрывают. Комментирующие утверждают, что он пропадает не в первый раз.
Напомним, ориентировка на подростка была опубликована только 20-го числа. Пометка «Найден.Жив» на ней появилась менее чем через сутки после публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU