2019-11-20T10:57:21+03:00
Авто

ГИБДД проверила мойку самообслуживания на улице Спортивной

Инспекторы пришли после обращения неравнодушных горожан
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».
Изменить размер текста:

В рязанскую Госавтоинспекцию поступила жалоба на автомойку, расположенную на улице Спортивной: вода из боксов попадает на дорогу. С заморозками это может привести к беде. На месте побывали инспекторы и съемочная группа ГТРК «Ока».

На этой мойке действуют пять боксов. Водители сами наносят на машину пену и смывают ее водой. После, проехав небольшой отрезок по территории мойки, снова выезжают на дорогу.

Как выяснилось, с отводом воды здесь все в порядке. После душа авто она, вместе остатками моющих средств и грязью, отправляется в специальные резервуары: в канализацию эту смесь сливать нельзя. В системе стоков воду очищают, и после фильтрации она возвращается на мойку. Стоки же отправляются на полигон – их вывозят машины «Водоканала», с которым у владельца объекта Алексея Заверткина есть договор.

Что касается воды на проезжей части, то, по словам предпринимателя, она попадает туда не из боксов, а стекает с только что вымытых автомобилей.

Тем не менее, инспекторы предпринимателя убедили: надо предпринять меры, иначе в гололед автомобили будет заносить. Да и без морозов это не дело – на мокром асфальте они хуже тормозят.

Теперь уклон здесь отгородили, закупили пескосоль – будут посыпать асфальт. Что касается воды, стекающей с машин, то после душа, уже на отдельной стоянке, водители могут сами протереть машину. По словам владельца мойки, многие так и делают.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Появилось видео смертельной аварии на улице Спортивной

Иномарку вынесло на встречку прямо на «Жигули». Погиб молодой мужчина (ПОДРОБНЕЕ)

Рязанцев предупредили о резком падении температуры

Дальше, по предварительному прогнозу, будет только холодать (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месте крупного пожара в селе Криуша обнаружили два трупа
В Новомичуринске исправили граффити, облачив девочку в советскую пилотку
Стартовал девятый конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Перекрытие движения в начале Михайловского шоссе снова продлили
Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Донсков
Рязанцев предупредили о резком падении температуры
В связи с ухудшением погоды рязанская ГИБДД обратилась к водителям
Некоторые пункты отдыха сотрудников УРТ находятся в ужасном состоянии
Владимир Путин наградил рязанского слесаря за заслуги в освоении космоса
Сотрудники ГИБДД посоветовали рязанцу самому искать доказательства невиновности
Все по ГОСТу: шумовую разметку под Рязанью менять не будут
Рязанец спилил в клепиковских лесах деревья почти на полмиллиона рублей
Странная загадка. В парке Морской славы нашли предмет времен каменного века
Клиентов «Ростелекома» ждут новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»
Гарна дивчина: шоу «Рогов в городе» пройдет с участием рязанки
Военного летчика, погибшего в 1944 году, похоронят в Шиловском районе рядом с родителями
Первое свиданье зима назначила рязанцам на вечер среды
Рязанские борцы завоевали целую россыпь «золота» в Абу-Даби
За январь-сентябрь средняя зарплата ряда рязанских трактористов – 60 тысяч рублей
В подъезде жилого дома под Рязанью обнаружили труп мужчины
В Рязани продолжают гибнуть птицы
За месяц Рязанская область вывезла в страны Евросоюза 600 кубометров леса
Ушел из жизни экс-помощник министра лесного хозяйства РСФСР
В Касимове провалили благоустройство на федеральные деньги
Разгромивший станцию «Лесок» пьяный подросток в тот вечер еще и угнал автомобиль