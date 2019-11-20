ГИБДД проверила мойку самообслуживания на улице Спортивной

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-20T10:57:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В рязанскую Госавтоинспекцию поступила жалоба на автомойку, расположенную на улице Спортивной: вода из боксов попадает на дорогу. С заморозками это может привести к беде. На месте побывали инспекторы и съемочная группа ГТРК «Ока».

На этой мойке действуют пять боксов. Водители сами наносят на машину пену и смывают ее водой. После, проехав небольшой отрезок по территории мойки, снова выезжают на дорогу.

Как выяснилось, с отводом воды здесь все в порядке. После душа авто она, вместе остатками моющих средств и грязью, отправляется в специальные резервуары: в канализацию эту смесь сливать нельзя. В системе стоков воду очищают, и после фильтрации она возвращается на мойку. Стоки же отправляются на полигон – их вывозят машины «Водоканала», с которым у владельца объекта Алексея Заверткина есть договор.

Что касается воды на проезжей части, то, по словам предпринимателя, она попадает туда не из боксов, а стекает с только что вымытых автомобилей.

Тем не менее, инспекторы предпринимателя убедили: надо предпринять меры, иначе в гололед автомобили будет заносить. Да и без морозов это не дело – на мокром асфальте они хуже тормозят.

Теперь уклон здесь отгородили, закупили пескосоль – будут посыпать асфальт. Что касается воды, стекающей с машин, то после душа, уже на отдельной стоянке, водители могут сами протереть машину. По словам владельца мойки, многие так и делают.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Появилось видео смертельной аварии на улице Спортивной

Иномарку вынесло на встречку прямо на «Жигули». Погиб молодой мужчина (ПОДРОБНЕЕ)

Рязанцев предупредили о резком падении температуры

Дальше, по предварительному прогнозу, будет только холодать (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU