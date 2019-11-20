Рязанцев предупредили о резком падении температуры
20 ноября Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального Гидрометцентра.
– В области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 и более градусов, по сравнению с предыдущими сутками, – говорится в сообщении.
С -3…+2°С днем в среду, к вечеру подморозит уже до -7...-5°С.
По предварительному прогнозу 21 ноября, в ночь на четверг по области -10…-5°С, днем -8…-3ºС. Ветер при этом юго-восточный, умеренный.
Внимание: на дорогах условия для гололедицы!
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В связи с ухудшением погоды рязанская ГИБДД обратилась к водителям (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU