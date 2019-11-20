Рязанцев предупредили о резком падении температуры

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-20T09:49:16+03:00

Дальше, по предварительному прогнозу, будет только холодать

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20 ноября Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального Гидрометцентра.

– В области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 и более градусов, по сравнению с предыдущими сутками, – говорится в сообщении.

С -3…+2°С днем в среду, к вечеру подморозит уже до -7...-5°С.

По предварительному прогнозу 21 ноября, в ночь на четверг по области -10…-5°С, днем -8…-3ºС. Ветер при этом юго-восточный, умеренный.

Внимание: на дорогах условия для гололедицы!

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ИСТОЧНИК KP.RU