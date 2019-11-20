В связи с ухудшением погоды рязанская ГИБДД обратилась к водителям

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-20T09:38:20+03:00

Кроме того, инспекторы напомнили и пешеходам, что дорогу нужно переходить только в установленных местах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инспекторы просят автомобилистов срочно поменять резину на машинах и быть внимательнее на дорогах

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время в Рязанской области ожидается ухудшение погоды: снизится температура, выпадет снег. В связи с этим Госавтоинспекция крайне рекомендует всем водителям, которые еще не установили зимнюю резину, срочно сделать это.

«Водителям при проезде пешеходных переходов следует заранее снижать скорость. Особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости», — говорится в сообщении.

Кроме того, инспекторы напомнили и пешеходам, что дорогу нужно переходить только в установленных местах. Но даже при переходе через «зебру» следует убедиться, что все водители готовы вас пропустить и только после этого начинать переход.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Все по ГОСТу! Шумовую разметку под Рязанью менять не будут

В ГИБДД прокомментировали жалобы водителей на участок дороги возле поселка Поляны (подробнее).

На «вафле» в центре Рязани столкнулись троллейбус и джип

Из-за аварии на Первомайском проспекте образовался автомобильный затор (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU