В связи с ухудшением погоды рязанская ГИБДД обратилась к водителям
В ближайшее время в Рязанской области ожидается ухудшение погоды: снизится температура, выпадет снег. В связи с этим Госавтоинспекция крайне рекомендует всем водителям, которые еще не установили зимнюю резину, срочно сделать это.
«Водителям при проезде пешеходных переходов следует заранее снижать скорость. Особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости», — говорится в сообщении.
Кроме того, инспекторы напомнили и пешеходам, что дорогу нужно переходить только в установленных местах. Но даже при переходе через «зебру» следует убедиться, что все водители готовы вас пропустить и только после этого начинать переход.
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ИСТОЧНИК KP.RU