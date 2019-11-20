2019-11-20T09:38:20+03:00
Авто

В связи с ухудшением погоды рязанская ГИБДД обратилась к водителям

Инспекторы просят автомобилистов срочно поменять резину на машинах и быть внимательнее на дорогах
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Кроме того, инспекторы напомнили и пешеходам, что дорогу нужно переходить только в установленных местах.Кроме того, инспекторы напомнили и пешеходам, что дорогу нужно переходить только в установленных местах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В ближайшее время в Рязанской области ожидается ухудшение погоды: снизится температура, выпадет снег. В связи с этим Госавтоинспекция крайне рекомендует всем водителям, которые еще не установили зимнюю резину, срочно сделать это.

«Водителям при проезде пешеходных переходов следует заранее снижать скорость. Особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости», — говорится в сообщении.

Кроме того, инспекторы напомнили и пешеходам, что дорогу нужно переходить только в установленных местах. Но даже при переходе через «зебру» следует убедиться, что все водители готовы вас пропустить и только после этого начинать переход.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Все по ГОСТу! Шумовую разметку под Рязанью менять не будут

В ГИБДД прокомментировали жалобы водителей на участок дороги возле поселка Поляны (подробнее).

На «вафле» в центре Рязани столкнулись троллейбус и джип

Из-за аварии на Первомайском проспекте образовался автомобильный затор (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месте крупного пожара в селе Криуша обнаружили два трупа
В Новомичуринске исправили граффити, облачив девочку в советскую пилотку
Стартовал девятый конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Перекрытие движения в начале Михайловского шоссе снова продлили
ГИБДД проверила мойку самообслуживания на улице Спортивной
Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Донсков
Рязанцев предупредили о резком падении температуры
Некоторые пункты отдыха сотрудников УРТ находятся в ужасном состоянии
Владимир Путин наградил рязанского слесаря за заслуги в освоении космоса
Сотрудники ГИБДД посоветовали рязанцу самому искать доказательства невиновности
Все по ГОСТу: шумовую разметку под Рязанью менять не будут
Рязанец спилил в клепиковских лесах деревья почти на полмиллиона рублей
Странная загадка. В парке Морской славы нашли предмет времен каменного века
Клиентов «Ростелекома» ждут новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»
Гарна дивчина: шоу «Рогов в городе» пройдет с участием рязанки
Военного летчика, погибшего в 1944 году, похоронят в Шиловском районе рядом с родителями
Первое свиданье зима назначила рязанцам на вечер среды
Рязанские борцы завоевали целую россыпь «золота» в Абу-Даби
За январь-сентябрь средняя зарплата ряда рязанских трактористов – 60 тысяч рублей
В подъезде жилого дома под Рязанью обнаружили труп мужчины
В Рязани продолжают гибнуть птицы
За месяц Рязанская область вывезла в страны Евросоюза 600 кубометров леса
Ушел из жизни экс-помощник министра лесного хозяйства РСФСР
В Касимове провалили благоустройство на федеральные деньги
Разгромивший станцию «Лесок» пьяный подросток в тот вечер еще и угнал автомобиль