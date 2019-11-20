2019-11-20T08:55:46+03:00
Общество

Владимир Путин наградил рязанского слесаря за заслуги в освоении космоса

Глава государства отметил добросовестную работу сотрудника Особого конструкторского бюро «Спектр» Александра Мягкова
Александр РАДЫГИН
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Фото: РКЦ "Прогресс".Фото: РКЦ "Прогресс".
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Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре филиала АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» – «Особое конструкторское бюро «Спектр» Александр Мягков награжден медалью «За заслуги в освоении космоса». Соответствующий Указ подписал президента России Владимир Путин.

«За большой вклад в создание и производство ракетно-космической техники, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в Указе главы государства.

СПРАВКА «КП»

РКЦ «Прогресс» - один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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