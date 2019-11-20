Владимир Путин наградил рязанского слесаря за заслуги в освоении космоса
Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре филиала АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» – «Особое конструкторское бюро «Спектр» Александр Мягков награжден медалью «За заслуги в освоении космоса». Соответствующий Указ подписал президента России Владимир Путин.
«За большой вклад в создание и производство ракетно-космической техники, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в Указе главы государства.
СПРАВКА «КП»
РКЦ «Прогресс» - один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Депутаты облдумы отметили заслуги учителя химии рязанской школы №63
Вадима Беренштейна наградили за многолетний плодотворный труд (подробнее).
Владимир Путин достойно оценил заслуги рязанской учительницы
Заслуженным учителем Российской Федерации стала педагог школы №72 (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU