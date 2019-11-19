За январь-сентябрь средняя зарплата ряда рязанских трактористов – 60 тысяч рублей

19 Нояб. 17:13 2019-11-19T17:25:38+03:00

Непосредственно в страду лучшие из них зарабатывают куда больше

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За 9 месяцев 2019 года среднемесячная зарплата на сельхозпредприятиях региона выросла на 6,6% по сравнению с январем-сентябрем 2018-го. Теперь она составляет 30 361 рубль, сообщает пресс-служба рязанского минсельхоза.

Максимальным доход здесь становится во время уборочных работ. Потому средняя зарплата за январь-февраль в этой отрасли – выше среднеобластных значений.

К примеру, в хозяйстве «Павловское» Рязанского района и в «Просторе» Захаровского средняя за 9 месяцев зарплата тракториста-машиниста – более 60 тысяч рублей. В «Агро-С» Сапожковского района и в «Разбердеевском» Спасского – свыше 56 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU