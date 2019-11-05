2019-11-05T09:30:52+03:00
Экономика

Посчитана средняя зарплата архитектора в Рязани

Она в полтора раза превышает среднюю по региону
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Архитектор в Рязани получает в среднем 52 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Superjob, который проанализировал зарплаты людей этой профессии в 70 крупнейших городах.

При этом, если верить последним данным Рязаньстата (за июль-август 2019 года), средняя зарплата по региону составляет менее 34 тысяч рублей. То есть архитекторы здесь зарабатывают в полтора раза больше.

Аналогичные значения для их коллег в других регионах таковы: Владимир – 50 тысяч, Тула – 53 тысячи, Липецк и Тамбов – 45 тысяч рублей.

Кстати, губернатор Николай Любимов, комментируя выбор профессии своей дочерью, отмечал, что архитекторов в Рязани не хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Думал, что стрелял в лося, а убил человека – подробности трагедии в Спасском районе
Рязанские врачи спасли девушку, упавшую с 5 этажа
Школьники зазвали в Рязань актера сериала «Улицы разбитых фонарей»
В праздничные выходные в ДТП погиб 54-летний рязанец
Сбитый на тротуаре пешеход засудил виновницу резонансного ДТП в Рязани
Стали известны подробности вечернего ДТП с автобусом в центре Рязани
Рязанские коммунисты приглашают на демонстрацию 7 ноября
Рязанскую клинику накажут за навязчивые звонки потенциальным клиентам
Под Рязанью обнаружили артефакты возрастом 600-800 лет
Рязанцы завалили жалобами регионального оператора по вывозу мусора
На пожаре в Касимове спасены престарелая женщина и мужчина
На площади перед Успенским собором Рязанского кремля прошел праздничный молебен
В библиотеке имени Горького рязанцы приобщились к прекрасному
В райцентре Сасово на пожаре погибли два человека
В Спасском районе на охоте застрелили мужчину
Вратарь ХК «Рязань» отдал голевой пас и отметил победу танцем
В рязанском лесу обнаружили сибирскую птицу
На дороге в Рязани установили комплексную интеллектуальную систему безопасности
В начале недели в Рязанской области заметно потеплеет
В рязанской глубинке убили собаку и расстреляли машину местного жителя
В спальном районе Рязани неизвестные повредили два десятка машин
В Рязанской области закрыли движение по понтонному мосту
КПРФ – бронзовый призер ежегодного Кубка рязанского Спартака имени Сергея Есенина