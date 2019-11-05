Посчитана средняя зарплата архитектора в Рязани

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-05T09:30:52+03:00

Она в полтора раза превышает среднюю по региону

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Архитектор в Рязани получает в среднем 52 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Superjob, который проанализировал зарплаты людей этой профессии в 70 крупнейших городах.

При этом, если верить последним данным Рязаньстата (за июль-август 2019 года), средняя зарплата по региону составляет менее 34 тысяч рублей. То есть архитекторы здесь зарабатывают в полтора раза больше.

Аналогичные значения для их коллег в других регионах таковы: Владимир – 50 тысяч, Тула – 53 тысячи, Липецк и Тамбов – 45 тысяч рублей.

Кстати, губернатор Николай Любимов, комментируя выбор профессии своей дочерью, отмечал, что архитекторов в Рязани не хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU