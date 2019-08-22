2019-08-22T13:45:06+03:00
Общество

Дочь рязанского губернатора будет учиться в Высшей школе экономики

Она выбрала рекламу и связи с общественностью
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Семья Любимовых на выпускном дочери (она в центре).Фото: vk.com/lybimovnikolayСемья Любимовых на выпускном дочери (она в центре).Фото: vk.com/lybimovnikolay
Изменить размер текста:

Дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова Алена поступила в Высшую школу экономики. Об этом глава региона рассказал 22 августа на пресс-конференции. В столичном вузе она будет обучаться по профилю «Реклама и связи с общественностью».

- Она - гуманитарий, не заставишь же в архитектурный поступать. В Рязани просто архитекторов не хватает. И не только архитекторов, - заметил Любимов.

Также губернатор высказался по поводу ЕГЭ:

- Как и у многих других, отношение к ЕГЭ у меня не может быть однозначным – есть плюсы, есть минусы.

Среди преимуществ Любимов отметил право выпускников выбрать свои предметы, а к недостаткам отнес «затачивание детей под конкретные алгоритмы», что мешает развивать самостоятельное мышление и не мотивирует расширять кругозор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24