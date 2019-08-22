Дочь рязанского губернатора будет учиться в Высшей школе экономики
Дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова Алена поступила в Высшую школу экономики. Об этом глава региона рассказал 22 августа на пресс-конференции. В столичном вузе она будет обучаться по профилю «Реклама и связи с общественностью».
- Она - гуманитарий, не заставишь же в архитектурный поступать. В Рязани просто архитекторов не хватает. И не только архитекторов, - заметил Любимов.
Также губернатор высказался по поводу ЕГЭ:
- Как и у многих других, отношение к ЕГЭ у меня не может быть однозначным – есть плюсы, есть минусы.
Среди преимуществ Любимов отметил право выпускников выбрать свои предметы, а к недостаткам отнес «затачивание детей под конкретные алгоритмы», что мешает развивать самостоятельное мышление и не мотивирует расширять кругозор.
ИСТОЧНИК KP.RU