2019-11-19T16:24:27+03:00
Экономика

За месяц Рязанская область вывезла в страны Евросоюза 600 кубометров леса

Основным импортером рязанских лесоматериалов являются Латвия, Италия, Чехия, а также Венгрия, Грузия, Польша и Румыния
Яков РЫКОВ
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Всего с начала 2019 года из Рязанской области на экспорт ушло 2,289 тыс кубометров пиломатериалов.Всего с начала 2019 года из Рязанской области на экспорт ушло 2,289 тыс кубометров пиломатериалов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В октябре 2019 года специалисты рязанского Россельхознадзора выдали фитосанитарные сертификаты на 600 кубометров лесоматериалов хвойных пород для вывоза в страны Европейского союза. Основным импортером рязанских лесоматериалов являются Латвия, Италия, Чехия, а также Венгрия, Грузия, Польша и Румыния.

Кроме того, в прошлом месяце рязанские компании направили в республику Беларусь 48 кубометров пиломатериалов из ели.

Всего с начала 2019 года из Рязанской области на экспорт ушло 2,289 тыс кубометров пиломатериалов, 2 929,113 кубометров прочих лесоматериалов и 241 штук упаковочных материалов.

«При экспорте лесоматериалов соблюдены все требования стран-импортеров», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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