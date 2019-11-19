За месяц Рязанская область вывезла в страны Евросоюза 600 кубометров леса
В октябре 2019 года специалисты рязанского Россельхознадзора выдали фитосанитарные сертификаты на 600 кубометров лесоматериалов хвойных пород для вывоза в страны Европейского союза. Основным импортером рязанских лесоматериалов являются Латвия, Италия, Чехия, а также Венгрия, Грузия, Польша и Румыния.
Кроме того, в прошлом месяце рязанские компании направили в республику Беларусь 48 кубометров пиломатериалов из ели.
Всего с начала 2019 года из Рязанской области на экспорт ушло 2,289 тыс кубометров пиломатериалов, 2 929,113 кубометров прочих лесоматериалов и 241 штук упаковочных материалов.
«При экспорте лесоматериалов соблюдены все требования стран-импортеров», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU