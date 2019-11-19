За месяц Рязанская область вывезла в страны Евросоюза 600 кубометров леса

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-19T16:24:27+03:00

Всего с начала 2019 года из Рязанской области на экспорт ушло 2,289 тыс кубометров пиломатериалов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Основным импортером рязанских лесоматериалов являются Латвия, Италия, Чехия, а также Венгрия, Грузия, Польша и Румыния

Изменить размер текста: A A

В октябре 2019 года специалисты рязанского Россельхознадзора выдали фитосанитарные сертификаты на 600 кубометров лесоматериалов хвойных пород для вывоза в страны Европейского союза. Основным импортером рязанских лесоматериалов являются Латвия, Италия, Чехия, а также Венгрия, Грузия, Польша и Румыния.

Кроме того, в прошлом месяце рязанские компании направили в республику Беларусь 48 кубометров пиломатериалов из ели.

Всего с начала 2019 года из Рязанской области на экспорт ушло 2,289 тыс кубометров пиломатериалов, 2 929,113 кубометров прочих лесоматериалов и 241 штук упаковочных материалов.

«При экспорте лесоматериалов соблюдены все требования стран-импортеров», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Немцы ищут в Рязани площадки для выпуска комплектующих к станкам

В областном центре прошла встреча делегации земли Саксония и предпринимателей региона (подробнее).

В Рязани живут и работают тысячи специалистов по электронике. Способен ли город развиваться как радиоэлектронная столица?

Как власти собираются развивать радиоэлектронный кластер – около 100 предприятий, в основном «оборонных», с 18 тысячами работников? (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU