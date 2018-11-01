Рязань готова стать радиоэлектронной столицей

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-01T21:39:08+03:00

Ставка на интеллект инженеров и программистов может привести к повышению средних зарплат в области и наполнить ее бюджет

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ШАГИ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Еще в 2017 году общественности был представлен проект «Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года». Окончательно работа над стратегическим планом завершается в 2018 году. Среди других важных тем разработчики включили в итоговый документ раздел о развитии радиоэлектронного кластера.

Если кому-то эти слова кажутся слишком общими и далекими от насущной жизни, то значит, он сам еще не живет в XXI веке.

Утром в общественном транспорте на заднем сиденье двое молодых рязанцев обсуждают не слишком житейские проблемы:

– Ему задано завестись в 10 часов, он сам заводится и едет по навигатору.

– От кратчайшего пути умеет отклоняться?

– Конечно. Если на кратчайшем пути стоит препятствие, он его объезжает.

– А если обратная связь с базовой станцией пропадает?

– Завершает цикл и переходит в спящий режим, ждет отклика.

Послушав беседу, можно догадаться, что энтузиасты экспериментируют в сфере робототехники и уже создали какой-то беспилотный механизм. Незаметно для окружающих они создают будущее.

Государство готово их поддержать.

– Наиболее перспективными мы считаем такие направления, как IT-технологии и робототехника, радиоэлектроника, производство автокомпонентов… – заявил рязанский губернатор Николай Любимов год назад на конференции, посвященной созданию высокопроизводительных рабочих мест.

В России часто говорят, что пора покончить с зависимостью от экспорта нефти и газа. На дворе третье тысячелетие, в стране умный народ и неплохая система образования – значит, надо развиваться в сторону высоких технологий. Решения о поддержке радиоэлектронных кластеров уже приняли Воронежская и Новгородская области, на очереди – наша.

ОБЪЕДИНЕНИЕ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВОКРУГ ВУЗА

Что это за удивительное понятие – «кластер»? Ученые называют так объединение однородных элементов. Применительно к экономике – это группа предприятий, расположенных на одной территории и занятых похожей деятельностью. Американский ученый-экономист Майкл Портер (тот, кому правительство России в 2005 году заказывало исследование конкурентоспособности нашей страны) доказал, что в отдельных регионах хорошо организованные кластеры могут стать «точками прорыва». Самое главное – там должны быть сильные вузы, занимающиеся подготовкой кадров и исследованиями.

– По участию учреждений высшей школы в кластерах Россия занимает одно из первых мест в Европе, – подтверждает руководитель Российской кластерной обсерватории Евгений Куценко.

В Рязани объединительным центром радиоэлектронного кластера стал государственный радиотехнический университет (РГРТУ). При нем работает бизнес-инкубатор. В июне 2018 года рязанский губернатор Николай Любимов и генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева осмотрели их лаборатории проектирования космических аппаратов и систем беспилотников, геоинформационных технологий, а также лабораторию очистки кремния (это приоритетный проект Министерства образования и науки РФ).

ОДИН ИЗ «ТРЕХ КИТОВ» РЯЗАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Рязанская область – регион, в котором традиционно основная часть валового продукта создается тремя отраслями: топливно-нефтяной, сельскохозяйственной и радиоэлектронной. Этот «треугольник» господствует в экономике давно, но внутри него соотношения со временем меняются. С 2016 года производство в области радиоэлектроники и оптики на рязанской земле вышло на первое место и обеспечило 32,3 % валового регионального продукта (ВРП) – то есть почти треть всего, что вырабатывает область.

5 лет назад рязанское отделение «Деловой России» поставило себе задачу оценить размер сектора экономики, который можно назвать радиоэлектронным кластером. Оказалось, что это 280 предприятий (не «бумажных», а реально плативших налоги) и 21 400 их сотрудников. Позднее похожее исследование провела администрация города Рязани, оценивая уже не весь регион, а только областной центр. Результат – 98 предприятий и 18 220 получающих на них зарплату.

– Хотим мы или не хотим, этот кластер уже существует, – констатирует руководитель рязанского отделения «Деловой России» Владимир Моторжин. – Направление уже готово к развитию, тем более что и подготовка кадров по нему выстроена в несколько эшелонов: высшее образование – радиотехнический университет, специалисты среднего звена – в колледжах: электронном, станкостроительном, технологическом…

Действительно, Рязань для электронщиков ценна тем, что здесь не надо придумывать, откуда привлечь квалифицированные кадры, как обеспечить их жильем – они живут на соседних улицах и сами ищут работу.

НЕ ОТ НАС УБЕГАЮТ В МОСКВУ, А ИЗ МОСКВЫ ПРИХОДЯТ К НАМ

Недавно начался еще один вдохновляющий процесс: в регион приходят и регистрируются у нас промышленники, работавшие ранее в столице! Научно-производственное предприятие «Александр», занимающееся разработками на стыке электроники и оптики, обладающее лицензией Роскосмоса, наладило в Рязани производство на территории бывшего электролампового завода. Теперь оттуда отгружаются оптико-механические узлы и оптико-электронные системы. И главное – осенью 2018 года эта компания по всем документам стала рязанской. Соответственно вместе с юридическим адресом пришли в Рязанскую области и налоги – как самого предприятия, так и его сотрудников. Благодаря НПП «Александр» в городе появились десятки новых хорошо оплачиваемых инженерно-технических вакансий.

Неужели негативную тенденцию бегства в столицу, сложившуюся еще в 1990-х годах, наконец-то удалось переломить? Ближайшие месяцы это покажут. И здесь тоже может помочь государственная поддержка радиоэлектронного кластера.

Общий элемент для всех высокотехнологичных предприятий – дорогостоящее оборудование. Кроме того, технологии быстро меняются, работать на морально устаревших невыгодно. Значит, нужно части из них «перевооружаться», а это серьезные затраты. И здесь может помочь государство, если чиновники и депутаты научатся стратегически смотреть в будущее.

– Например, льготы по налогу на движимое имущество помогали предприятиям проводить техническое перевооружение. А когда речь идет об оборонных предприятиях, то нельзя не упомянуть о достаточном уровне госзаказа, – указал председатель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Кутенцын.

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

В идеале развитие радиоэлектронного кластера ведет к тому, что вокруг основных предприятий-производителей начинают концентрироваться предприятия поменьше, их обслуживающие, многочисленные подрядчики. А потом это влияет на экономику всего региона: например, если на рязанские заводы начинает ездить в командировки много партнеров, повышается спрос на гостиничные номера и столики в кафе, с радиоэлектроникой вроде бы не связанные.

– Законодательство РФ описывает сейчас кластеры как группы предприятий, кооперирующихся на выходе единого продукта. Это неправильно, – считает Владимир Моторжин. – У рязанских предприятий нет единого продукта, все они относятся к разным корпорациям. Но их объединяет решение задач связи и обработки информации, серьезные исследования и конструирование.

«Корпорация развития Рязанской области» уже начала создавать для всех радиоэлектронных предприятий возможность получения общих услуг. Например, в 2017 году создан инжиниринговый центр – здесь любые предприятия могут заказать исследования, и государство готово их оплатить, если они важны для госзаказа.

В последние годы в Рязани появились малые предприятия, занимающиеся чрезвычайно перспективным для всего мира направлением – робототехникой. «Комсомольская правда» уже рассказывала о самодвижущихся тракторах, которые пашут рязанские поля – и подобных технологий будущего с каждым годом будет становиться все больше и больше. А с ними – больше продукции, налогов в бюджеты, высокооплачиваемых рабочих мест, свободы творчества и сбывшихся мечтаний.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ (на конференции в Рязани):

– Я советую вам обращать больше внимания на кластерное взаимодействие предприятий… Локомотивом перемен должен стать частный бизнес, поэтому я призываю создать комфортные условия для его развития и новых инвестиций.

Сергей Семенов, директор НПП «Александр»:

– Считаю предложения по созданию радио- и оптико-электронного кластера в Рязанской области одной из первостепенных задач правительства Рязанской области по развитию промышленного потенциала области. Мировой рынок оптико-электронных технологий составляет сегодня около $500 млрд в год, темпы его роста – 7-8 % в год.

ЦИФРА

Выпуск 25 % товаров гражданского назначения к 2030 году – такая задача поставлена государством для российских предприятий, работающих на оборону страны. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), в состав которого входит Рязанский приборный завод, планирует достичь этого уровня досрочно.