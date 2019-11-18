Немцы ищут в Рязани площадки для выпуска комплектующих к станкам

СЕГОДНЯ 06:49 2019-11-18T06:55:47+03:00

Представители Саксонии ищут в Рязанской области площадки для организации выпуска комплектующих к станкам германского производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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15 ноября состоялась расширенная встреча делегации Департамента содействия экономике земли Саксония (Германия) и представителей регионального минэкономразвития.

На встрече глава немецкой делегации доктор Манфред Либль ознакомил аудиторию с экономикой Саксонии, презентовал ее экономический, промышленный и туристический потенциал. В свою очередь рязанские предприниматели станкостроительной отрасли рассказали о своей деятельности, продемонстрировав фильмы и ролики о предприятиях, озвучили предложения и пожелания по сотрудничеству с партнерами из Германии.

Отметим, что в настоящее время представители Саксонии ищут в Рязанской области площадки для организации выпуска комплектующих к станкам германского производства. Рязанские же предприятия готовы предоставить свои производственные территории, в том числе собственную литейную базу, которая позволяет производить продукцию для самых разных заказчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU