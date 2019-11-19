Разгромивший станцию «Лесок» пьяный подросток в тот вечер еще и угнал автомобиль

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-19T15:31:05+03:00

Несмотря на юный возраст, 18-летний рязанец наделал уже немало бед в родном городе

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Полиция установила личность подроста, разбушевавшегося вечером 17 ноября на станции «Лесок» и разгромившего зал ожидания. Камера видеонаблюдения близко и четко зафиксировала лицо 18-летнего молодого человека.

Также стражи правопорядка выяснили, что в тот вечерь парень наделал немало бед в поселке Соколовка (станция «Лесок» расположена там же). Он повредил четыре припаркованных на улице автомобиля и один автомобиль – старенький ВАЗ-21013 – угнал. Правда машина далеко не уехала, заглохла и заводиться больше «отказалась».

Установили полицейские и всю компанию молодых людей, засветившихся на станции «Лесок». Помимо 18-летнего парня – это два 16-летний рязанца и две 14-летние девочки. По предварительной информации, они были пьяны.

Все «мужчины» состоят на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних. Старший из них в середине этого года был еще и причастен к серии краж велосипедов и имущества из автомобилей. По этим эпизодам идет расследование уголовного дела.

По факту вандализма на станции, повреждению автомобилей и угону автомобиля также решается вопрос о возбуждении дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU