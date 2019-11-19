Подростки-вандалы разгромили зал ожидания на станции Лесок

СЕГОДНЯ 06:19 2019-11-19T06:23:14+03:00

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, подвыпившие молодые рязанцы сорвали несколько плиток подвесного потолка

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17 ноября несколько подвыпивших подростков устроили погром в помещении зала ожидании на рязанской станции Лесок. Видео с камеры наблюдения разместила группа «Интернет» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как один из молодых людей срывает плитку подвесного потолка, другие же с весельем наблюдают за происходящим.

К настоящему времени официальной информации по данному факту получить не удалось, подробности уточняются.

Подростки громят станцию Лесок.Молодые люди не заметили камеру видеонаблюдения

СПРАВКА «КП»

Железнодорожная станция Лесок расположена в восточной части Рязани и относится к Сасовскому направлению Московской железной дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU