Подростки-вандалы разгромили зал ожидания на станции Лесок
17 ноября несколько подвыпивших подростков устроили погром в помещении зала ожидании на рязанской станции Лесок. Видео с камеры наблюдения разместила группа «Интернет» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как один из молодых людей срывает плитку подвесного потолка, другие же с весельем наблюдают за происходящим.
К настоящему времени официальной информации по данному факту получить не удалось, подробности уточняются.
Подростки громят станцию Лесок.Молодые люди не заметили камеру видеонаблюдения
СПРАВКА «КП»
Железнодорожная станция Лесок расположена в восточной части Рязани и относится к Сасовскому направлению Московской железной дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU