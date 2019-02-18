Под Рязанью задержали вандала, хулиганившего в подъезде дома в Рыбном

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-18T10:31:44+03:00

В полиции он вел себя совсем не так, как у лифта

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В середине января соцсети облетела видеозапись, сделанная в подъезде многоэтажки Рыбного. Камера наблюдения зафиксировала, как в ожидании приезда лифта два молодых человека курят, плюются, а один из них срывает информационную табличку.

После появления записи полицейские начали искать вандалов, однако, как поясняют в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, оперативно найти их не удалось, поскольку молодые люди родом не из нашей области и сразу после инцидента отбыли восвояси.

Теперь один из них вернулся, причем взяли его «тепленьким»: сев пьяным за руль он попался инспекторам ГИБДД.

Автомобиль остановили в Рыбновском районе. За рулем оказался 21-летний житель Оренбургской области, которого и разыскивали с середины января.

Теперь, помимо штрафа в 30 тысяч за езду в пьяном виде, он заплатит еще почти 5 тысяч: штрафы за курение на лестничной клетке и повреждение чужого имущества, плюс компенсацию за испорченную табличку.

В полиции молодой человек вел себя очень воспитанно. Кстати, как выяснилось, его уже судили незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

– Признаю свои вину, обязуюсь возместить ущерб. Хочу попросить прощения у всех жителей города Рыбное и даю честно слово, что с моей стороны больше такого не будет. Простите меня, пожалуйста, – смиренно пояснил на видеокамеру оперативников оренбуржец.

Личность второго вандала уже установлена – это 20-летний житель Кировской области. Его теперь тоже оштрафуют.

Вандал из Рыбного.

ИСТОЧНИК KP.RU