2019-01-18T15:31:24+03:00
Происшествия

Видео: в подъезде новостройки под Рязанью орудуют хулиганы

Инцидент, произошедший в городе Рыбное, привлек внимание полицейских
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Фото: Город Рыбное.Фото: Город Рыбное.
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В подъезде новостройки в городе Рыбное орудовали хулиганы. Видео с их действиями выложено в Интернет на следующий день после инцидента - 13 января.

В кадре двое парней и девушка. Один из молодых людей срывают табличку с номером этажа, затем замечает камеру, быстро натягивает капюшон, заходит в лифт и уезжает вместе с остальными.

- Мы не должны терпеть подобные выходки людей, которые даже не живут в нашем доме. Сейчас готовим документы с видео и направляем их в местное отделение полиции, чтобы привлечь хулиганов к ответственности, - сообщили в управляющей компании, обслуживающей дом, порталу RybnoeNet.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что личности хулиганов установлены, и их ищут, чтобы привлечь к административной ответственности за порчу чужого имущества и мелкое хулиганство:

- Проверка была начата по факту публикации видеоролика в интернете без заявления от жильцов дома. Установлено, что злоумышленниками являются жители другого региона, приехавшие ненадолго в Рязанскую область.

Санта, снегурочка и олень в Рыбном.Источник: www.youtube.com/channel/UCBsqogFRelEa4C9JdVBsORg

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