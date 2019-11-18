Ночью по улицам Рязани вновь прошли автомобильные вандалы

18 Нояб. 17:30 2019-11-18T17:46:39+03:00

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В рязанском поселке Соколовка орудовали автомобильные вандалы. Пользователи соцсетей утверждают, что повреждено девять машин. Полицейские говорят о трех сообщениях, принятых от горожан.

По «народной» информации, пострадали «99-я», «копейка», «четверка», «семерка», «Волга»…

- Уже девять разбитых машин с вырезанной проводкой. Заявления написаны, а уполномоченные органы ничего не предпринимают, - пишет местная жительница в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Официально «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД прокомментировали, что проверка началась сразу же, однако в последнее время стало известно лишь о трех случаях - на улицах Соколовская и 1-я Прудная. Разбитые стекла и другие повреждения поздним вечером 17 ноября и утром следующего дня увидели владельцы ВАЗ-2114, ВАЗ-21011 и ВАЗ-21024.

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ИСТОЧНИК KP.RU