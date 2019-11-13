2019-11-13T19:23:31+03:00
Происшествия

В Рязани задержано трио автомобильных вандалов

Именно оно в начале ноября орудовало на улице Крупской, где пострадали четыре машины. Этим похождения не ограничились
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Фото: кадр съемки УМВД по Рязанской области.Фото: кадр съемки УМВД по Рязанской области.
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В Рязани задержали тех, кто в начале ноября повредил четыре автомобиля (но не два десятка), припаркованные на улице Крупской. Оказывается, этим преступлением похождения двух 23-летних парней и 21-летней девушки не ограничились. На их счету также угоны и кражи.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, компания выпивала в заведении, затем пошла «куда глаза глядят». Взгляд сначала упал на ВАЗ-2114, откуда «удальцы» вытащили магнитолу. После на улице Крупской они, чтобы показать спутнице богатырскую силушку, разбили стекла и зеркала заднего вида, а также порезали шины и помяли кузова у четырех машин.

Следующей спонтанной целью стала «четверка» во дворе дома на улице Костычева. Ее попытались угнать, но врезались в стоявшую рядом иномарку из-за заклинившего руля. Еще один ВАЗ-2104, но уже на улице Новаторов, поддался пьяным вандалам и впоследствии был брошен на другом конце города. Тем же действующим лицам приписывают кражу золотого кольца и смартфона из еще одного автомобиля, ВАЗ-2112.

Через некоторое время двоих подозреваемых благодаря записям камер видеонаблюдения и показаниям бармена поймали в том же заведении, где они развлекались в свой бурный вечер, третьего – вскоре после этого. Оказалось, что один из задержанных уже привлекался у уголовной ответственности за кражу телефона у знакомого.

Против трио возбудили уголовные дела.

В Рязани задержано трио автомобильных вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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