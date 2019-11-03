В спальном районе Рязани неизвестные повредили два десятка машин

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-03T13:12:16+03:00

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Днем в воскресенье, 3 ноября, в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте появилась информация о том, что в Московском районе облцентра неизвестные серьезно повредили легковые машины. Автомобили стояли на проезжей части рядом с домом №24 по улице Крупской.

– У всех машин, которые стоят на дороге, порезаны шины, у некоторых разбиты окна. Всего порядка 20 машин. Ущерб огромный, – написал участник группы, пожелавший остаться неизвестным.

По информации анонима, легковушки изуродовали минувшей ночью, примерно в 3-4 часа. Возможных свидетелей случившегося просят помочь в поиске вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU