2019-11-03T13:12:16+03:00
Происшествия

В спальном районе Рязани неизвестные повредили два десятка машин

Владельцы автомобилей спешно меняют шины, стекла и ищут очевидцев
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Днем в воскресенье, 3 ноября, в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте появилась информация о том, что в Московском районе облцентра неизвестные серьезно повредили легковые машины. Автомобили стояли на проезжей части рядом с домом №24 по улице Крупской.

– У всех машин, которые стоят на дороге, порезаны шины, у некоторых разбиты окна. Всего порядка 20 машин. Ущерб огромный, – написал участник группы, пожелавший остаться неизвестным.

По информации анонима, легковушки изуродовали минувшей ночью, примерно в 3-4 часа. Возможных свидетелей случившегося просят помочь в поиске вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В начале недели в Рязанской области заметно потеплеет
В рязанской глубинке убили собаку и расстреляли машину местного жителя
В Рязанской области закрыли движение по понтонному мосту
КПРФ – бронзовый призер ежегодного Кубка рязанского Спартака имени Сергея Есенина
Рязанским студентам рассказали, как запись в соцсетях помешает устройству на работу
В Рязани началась реконструкция ограждения стадиона «Спартак»
Платный путепровод: ряжским активистам поступают угрозы в социальных сетях
От молебна до кино: как власти Рязани предлагают отметить День народного единства
Рязанка, не справившаяся с алкоголизмом, украла выручку с работы
За подрядчика «исчезнувшей» детской площадки в Рязани вступился бизнес-омбудсмен
В Рязани выбрали общественные пространства для благоустройства
Подозреваемого в убийстве ветерана 20-летнего рязанца осудили за мошенничество и кражу
Молочный суррогат из Рязанской области поставлялся в колонии
Шесть карасиков. У рязанских браконьеров за месяц изъяли 8 кг рыбы
«Мусорный» оператор Рязанской области вступил в свои права
Пока родители и полиция искали 13-летнего рязанского мальчика, тот играл в бильярд
Двое рязанских парней, ограбивших «Пятерочку», предстанут перед судом
В Рязани задержали 22-летнего иностранца, подозреваемого в развращении 12-летней девочки
В райцентре Ухолово водитель из Нижнего Новгорода улетел в кювет
В Рязанской области делали молочку «из будущего» из неизвестного сырья
Рязанцам напомнили: перекресток Дзержинки и Первомайки работает по-новому
Рязанскую реку Рака отравил «Ветсанутильзавод»
Новый прибор позволил провести невиданную для онкодиспансера операцию
Владимир Моторжин ушел с поста председателя рязанской «Деловой России»