2019-11-19T13:09:11+03:00
Происшествия

Полиция устанавливает личности подростков, учинивших разгром на станции «Лесок»

Проводится проверка, по результатам которой, возможно, возбудят уголовное дело
Роман ДОРОФЕЕВ
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Скриншот с видео | группа "Интернет".Скриншот с видео | группа "Интернет".
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Как стало известно «Комсомольской правде», личности подростков, учинивших разгром в зале ожидания рязанской станции «Лесок» в скором времени будут установлены. Сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте изъяли запись с камеры видеонаблюдения и в настоящее время внимательно изучают материал.

Пока по факту произошедшего проводится проверка. Возможно, по ее результатам возбудят уголовное дело. Напомним, что 17 ноября несколько подвыпивших подростков устроили погром в помещении зала ожидании на рязанской станции Лесок. Видео с камеры наблюдения разместила группа «Интернет» в соцсети «ВКонтакте».

Подростки громят станцию Лесок.Молодые люди не заметили камеру видеонаблюдения

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Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, подвыпившие молодые рязанцы сорвали несколько плиток подвесного потолка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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