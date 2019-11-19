Полиция устанавливает личности подростков, учинивших разгром на станции «Лесок»
Как стало известно «Комсомольской правде», личности подростков, учинивших разгром в зале ожидания рязанской станции «Лесок» в скором времени будут установлены. Сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте изъяли запись с камеры видеонаблюдения и в настоящее время внимательно изучают материал.
Пока по факту произошедшего проводится проверка. Возможно, по ее результатам возбудят уголовное дело. Напомним, что 17 ноября несколько подвыпивших подростков устроили погром в помещении зала ожидании на рязанской станции Лесок. Видео с камеры наблюдения разместила группа «Интернет» в соцсети «ВКонтакте».
Подростки громят станцию Лесок.Молодые люди не заметили камеру видеонаблюдения
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Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, подвыпившие молодые рязанцы сорвали несколько плиток подвесного потолка (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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