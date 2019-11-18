Телеканал «Край рязанский» будет вещать на ОТР

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-18T10:35:39+03:00

Начало трансляции сигнала первого мультиплекса с измененными параметрами может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых телевизионных приставок. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начнется трансляция сигнала первого мультиплекса с измененными параметрами в конце ноября

Изменить размер текста: A A

С 29 ноября на телеканале ОТР (Общественное телевидение России) в составе первого мультиплекса цифрового эфирного наземного вещания начнется трансляция программ обязательных общедоступных телеканалов регионов страны. Вещание будет в формате двух региональных блоков - с 06:00 до 09:.00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером.

Отметим, что в Рязанской области право трансляции программ на ОТР получила ОГТРК «Край Рязанский».

ВАЖНО!

Начало трансляции сигнала первого мультиплекса с измененными параметрами может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых телевизионных приставок. Рязанцам нужно будет запустить перенастройку телеканалов - автоматически или вручную.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Невинность и эротизм. Маша Селиверстова поразила жюри на шоу «Танцы»

Исполнение танцевального номера в стиле «фолк» стало для наставника Егора Дружинина настоящим откровением (подробнее).

Трактором прошлись. Рязанская учительница побывала на «Модном приговоре»

Стилисты с Первого канала поработали с жительницей села Грязное и подобрали ей три современных ярких образа (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU