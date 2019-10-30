Трактором прошлись. Рязанская учительница побывала на «Модном приговоре»

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-30T14:21:54+03:00

Стилисты с Первого канала поработали с жительницей села Грязное и подобрали ей три современных ярких образа

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Участницей шоу «Модный приговор» на Первом канале стала 45-летняя учительница из села Грязное Михайловского района Татьяна Ермакова. Как сказано в сюжете программы, к авторам программы обратился ее муж - тракторист Анатолий.

— Супруга работает учителем и одевается так скромно... А у нее фигура неплохая. Хотелось бы видеть большего и лучшего. Работа, дом, дети - спортивные штаны, калоши - до магазина и обратно. Посмотреть не на что. Порой, даже обидно. Хочу, чтобы вы трактором прошлись по ее гардеробу.

Сама женщина сказала, что никогда и шпилек-то не видела, да и на кой они ей, если в селе грязь одна, чернозем, и в школе учительнице нужно все-таки быть скромнее.

Муж не согласился, сказал, что мог бы жену свозить в Рязань, показать ей улицу Почтовую.

— Да-да, есть там такая шикарная улица, — поддержала Анатолия народная артистка России Надежда Бабкина. — А еще там есть очень роскошный концертный зал, там очень красиво.

В итоге стилисты «Модного приговора» поработали с сельской учительницей и подобрали ей три современных ярких образа. Подробнее в видео:

Модный приговор с рязанской учительницей.Муж жалуется, что ни разу не видел жену на шпильках и в вечернем платье. А ему так хочется, чтобы любимая выглядела как королева!

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ИСТОЧНИК KP.RU