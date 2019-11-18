Рязанская «семерка» с обильным тюнингом оказалась по документам ВАЗ-2101

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-18T09:49:32+03:00

Вот к чему может привести безудержная фантазия любителей переделывать отечественные авто под «крутые тачки»

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Специалисты сайта CAR.RU невольно ошиблись, признав до предела тюнингованный автомобиль ВАЗ-2107. Именно со ссылкой на этот источник мы рассказали о машине, которая поражает своей необычностью. Судя по фарам, это «семерка», но...

Как сообщил наш внимательный читатель, он еще с самого детства знает историю этого автомобиля. Как утверждает Михаил Перепелов, по документам этот сконструированный из различных отечественных авто гибрид по документам числится как ВАЗ-2101. Вот такую историю с лихо закрученной интригой представил создатель необычной машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU