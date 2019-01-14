На рязанской дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и Hyundai

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-14T11:48:46+03:00

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В понедельник, 14 января, неподалеку от Новомичуринска произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб на загородной дороге столкнулись ВАЗ-2107 и Hyundai. Автомобили получили сильные повреждения.

Издательство «Пресса» сообщает, что молодой человек, находившийся за рулем «семерки», в тяжелом состоянии был доставлен в Новомичуринскую межрайонную больницу. Водитель иномарки не пострадал.

Обстоятельства автоаварии в настоящее время устанавливают дорожные полицейские.