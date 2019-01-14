На рязанской дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и Hyundai
Водитель «семерки» госпитализирован в тяжелом состоянии
Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
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В понедельник, 14 января, неподалеку от Новомичуринска произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб на загородной дороге столкнулись ВАЗ-2107 и Hyundai. Автомобили получили сильные повреждения.
Издательство «Пресса» сообщает, что молодой человек, находившийся за рулем «семерки», в тяжелом состоянии был доставлен в Новомичуринскую межрайонную больницу. Водитель иномарки не пострадал.
Обстоятельства автоаварии в настоящее время устанавливают дорожные полицейские.
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