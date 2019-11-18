Тюнинг рязанской «семерки» поразил пользователей соцсети

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-18T08:21:54+03:00

«Жигули» затюнингованы так, что сразу и не поймешь, какая перед вами исходная модель

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На днях в популярной соцсети «ВКонтакте» в группе для фанатов тюнинга распространилась фотография «рязанской пушки». Обычный ВАЗ-2107 «замаскировали» так, что его не узнать. Об этом сообщил сайт CAR.RU.

Фото сделано в центре Рязани неподалеку от цирка. Разглядывая его, автолюбители считают, что задняя часть «семерки» наиболее сильно поражает воображение. Усовершенствованный выхлоп, буфер, обилие наклеек - это все придает автомобилю ВАЗ-2107 эксклюзивный вид.

Задняя часть, по мнению автолюбителей, делает "семерку" эксклюзивной. Фото: сайт CAR.RU

Тем не менее, посыл для обсуждения очевиден: в нынешнее время впечатлить «колхозом» практически невероятно. Но возможно.

Но в Рязани имеются мастера, которые занимаются и более практичным тюнингом. Один из результатов их творчества зафиксировала наша сотрудница Ольга Пошевеля.

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ИСТОЧНИК KP.RU