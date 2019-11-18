В Спасском районе открылась вакансия на должность председателя суда

СЕГОДНЯ 07:15 2019-11-18T07:20:47+03:00

В Рязанской области открылась вакансия на должность председателя Спасского районного суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квалификационная коллегия судей рассмотрит представленные претендентами документы в конце февраля 2020 года

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В Рязанской области открылась вакансия на должность председателя Спасского районного суда. Желающие возглавить судебный орган могут подать заявление и все соответствующие документы в управление судебного департамента.

Квалификационная коллегия судей рассмотрит представленные претендентами документы 28 февраля 2020 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Документы принимаются с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 в кабинете №8б управления Судебного департамента по адресу: Рязань, улица Николодворянская, 12.

Последний день приема необходимых документов на указанную должность – 4 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU