В Спасском районе открылась вакансия на должность председателя суда
В Рязанской области открылась вакансия на должность председателя Спасского районного суда. Желающие возглавить судебный орган могут подать заявление и все соответствующие документы в управление судебного департамента.
Квалификационная коллегия судей рассмотрит представленные претендентами документы 28 февраля 2020 года.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Документы принимаются с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 в кабинете №8б управления Судебного департамента по адресу: Рязань, улица Николодворянская, 12.
Последний день приема необходимых документов на указанную должность – 4 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU