В Рязань прибудут мощи святителя Николая Чудотворца

17 Нояб. 17:47 2019-11-17T17:55:40+03:00

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20 ноября в Крестовоздвиженский храм Рязани (микрорайон Дашково-Песочня) из Иоанно-Богословского монастыря (село Пощупово) прибудет ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Встреча состоится в 15:00. Поклониться святыне можно будет до 12 декабря.

СПРАВКА «КП»

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых в мире святых. С ним связывают свои чаяния моряки, путешественники, отцы, матери, дети, люди разных профессий и социального положения.

Принесение ковчега с частицей мощей угодника Божия необходимо, чтобы лишний раз напомнить людям о тех непреходящих духовных ценностях, которые на протяжении тысячелетий сохраняет Православная Церковь.

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ИСТОЧНИК KP.RU