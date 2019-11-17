В понедельник в Рязани будет нулевая температура, возможен туман

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-17T16:24:19+03:00

Ночью и в первой половине дня местами в Рязани возможен туман. Фото: Алексей ФОКИН

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В понедельник, 18 ноября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и окружающей среды. Преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°С, днем 0…5ºС.

Кроме того, региональное управление МЧС спрогнозировало природные и природно-техногенные источники чрезвычайных ситуаций и происшествий.

«В ноябре 2019 года, с вероятностью возникновения 0,12 (за 17 лет наблюдений в ноябре на территории Рязанской области произошли два природно-техногенных ЧС (шквалистый ветер и сильный снегопад) возможна одна природно-техногенная ЧС», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU