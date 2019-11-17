2019-11-17T13:25:00+03:00
Общество

Официально: в рязанской Региональной энергетической комиссии коррупции нет

В главном управлении РЭК проводится работа по формированию нетерпимости к коррупционным правонарушениям государственных служащих
Александр РАДЫГИН
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За 2018 год и истекший период 2019 года в главном управлении коррупционных фактов не установлено.За 2018 год и истекший период 2019 года в главном управлении коррупционных фактов не установлено.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В главном управлении Региональной энергетической комиссии Рязанской области (РЭК) провели работу по противодействию коррупции.

«По результатам проведенных мероприятий фактов коррупции за 2018 год, истекший период 2019 года в главном управлении не установлено», - говорится в сообщении РЭК.

Отмечается, что в дальнейшем деятельность главного управления предполагает создать все условия, чтобы не допустить совершения государственными служащими РЭК коррупционных и иных правонарушений. Кроме того, в энергетической комиссии будут формировать «нетерпимость к коррупционным правонарушениям государственных служащих».

Напомним, Региональная энергетическая комиссия создана для регулирования цен, тарифов, надбавок, индексов на отдельные виды товаров и услуг (электричество, газ, тепло и другие) на территории Рязанской области и контроля за их применением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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