Официально: в рязанской Региональной энергетической комиссии коррупции нет
В главном управлении Региональной энергетической комиссии Рязанской области (РЭК) провели работу по противодействию коррупции.
«По результатам проведенных мероприятий фактов коррупции за 2018 год, истекший период 2019 года в главном управлении не установлено», - говорится в сообщении РЭК.
Отмечается, что в дальнейшем деятельность главного управления предполагает создать все условия, чтобы не допустить совершения государственными служащими РЭК коррупционных и иных правонарушений. Кроме того, в энергетической комиссии будут формировать «нетерпимость к коррупционным правонарушениям государственных служащих».
Напомним, Региональная энергетическая комиссия создана для регулирования цен, тарифов, надбавок, индексов на отдельные виды товаров и услуг (электричество, газ, тепло и другие) на территории Рязанской области и контроля за их применением.
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ИСТОЧНИК KP.RU