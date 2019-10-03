Коррупция в райцентре Шилово: дела возбуждены в отношении главы и его заместителя

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-03T15:30:39+03:00

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Шиловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Шиловского городского поселения. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что в 2018 году, исполняя обязанности главы администрации, подозреваемая заключила договор социального найти квартиры с являвшимся на тот момент главой администрации Дмитрием Шариковым. При этом женщина знала, что никаких законных оснований для выделения муниципальной квартиры у нее нет, но рассчитывала на дальнейшее покровительство на службе.

Сам Дмитрий Шариков попался на аналогичной схеме. В феврале 2017 года чиновник по договору социального найма незаконно передал подчиненному в бессрочное владение квартиру в райцентре площадью почти 83 «квадрата» и стоимостью 1,2 млн. рублей. Впоследствии сотрудник администрации это жилье приватизировал.

Выявление преступной схемы стало возможно, благодаря участию управления ФСБ России по Рязанской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU