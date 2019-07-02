2019-07-02T16:21:52+03:00
Общество

В отношении бывшего главы администрации города Рыбное возбудили уголовное дело

В ближайшее время для Михаила Панфилова изберут меру пресечения
Роман ДОРОФЕЕВ
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Михаил Панфилов.Михаил Панфилов.
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Следственный комитет РФ по Рязанской области после проверки возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Рыбное Михаила Панфилова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Панфилов, являясь главой администрации Рыбного, в декабре 2015 года по договору найма получил трехкомнатную квартиру. Через год он своим постановлением исключил данную квартиру из категории специализированного жилья и заключил сам с собой (как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой) договор социального найма указанного жилья, не являясь при этом нуждающимся. Следователи считают, что такие действия повлекли ущерб для лиц, реально нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Проводятся следственные действия. В ближайшее время для Михаила Панфилова изберут меру пресечения. Однако, по информации из собственных источников, под стражу подозреваемого отправлять не будут.

Напомним, что еще совсем недавно Панфилову прочили одно из министерских кресел в правительстве Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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