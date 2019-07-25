По уголовным делам о коррупции у восьми рязанцев конфискуют имущество
За I полугодие 2019 года в судах Рязанской области рассмотрели уголовные дела коррупционной направленности в отношении 42 человек, посчитала региональная прокуратура.
В итоге 27 рязанцев признаны виновными: один в даче взятки, шестеро в мошенничестве, девять в присвоении вверенного имущества, трое в получении взятки, семеро в мелком взяточничестве. Одного чиновника осудили за незаконное участие в предпринимательской работе.
Среди осужденных три чиновника (из них двое – главы муниципальных образований) и три инспектора ГИБДД. Остальные к органам власти отношения не имеют. Из 27 осужденных 15-ти суды назначили условный срок, 12 человек оштрафовали.
– В отношении восьми осужденных судами применена конфискация имущества, – отмечается в сообщении прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU