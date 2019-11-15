2019-11-15T10:05:48+03:00
Звезды

В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку

В бывшем купеческом доме сейчас располагается техникум
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В Касимове отремонтировали фасад трехэтажного дома на улице Советской, построенного во второй половине XIX века, сообщает издательство «Пресса».

Огромный по тем временам особняк возвел купец Аркадий Алянчиков, в 1864 году – говоря языком его современников – «исхлопотавший» разрешение на строительство.

Позже его потомки продали дом мещанину Василию Смирнову, а после революции здание отошло муниципалитету. Однако в народе угловой особняк по сию пору называют «Дом Смирнова».

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Что 150, что 100 лет назад здание в первую очередь служило для деловых нужд: были здесь трактир да фотосалон, а позже – столовая и парикмахерская. Оставались и жилые квартиры, затем превратившиеся в общежитие. Советская власть отдала дом для нужд образования, создав тут училище речников, ныне это Техникумом водного транспорта.

Последний раз фасад здесь ремонтировали четверть века назад, так что стены явно ждали обновления. Деньги на него пришли из областного бюджета – 1,68 млн рублей.

Теперь особняк обрел бело-желтую гамму и, главное, сохранил все свои первоначальные особенности.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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