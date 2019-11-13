Фасад торговых рядов на Краснорядской планируют отреставрировать к концу декабря

В конце октября в интернете разгорелась заочная «перестрелка» между известным российским публицистом и блогером Ильей Варламовым и губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Началось все с публикации сюжета «Рязань: один из самых печальных русских городов», рассказывающего о том, как город на Оке (а точнее его руководство) уничтожил уникальное архитектурно-историческое наследие.

– Прогулявшись по улицам, можно сделать вывод, что Рязань стыдится своей истории, – отметил публицист. – Деревянное наследие у нас почему-то считается бесперспективным, его пытаются снести и разрушить. На улице Садовой еще сохранились последние жемчужины на свалке плохой архитектуры. 15 лет назад все было иначе – тогда была сказка, а не город.

Губернатор, в свою очередь, попытался объяснить, что все эти безвозвратные изменения облика улиц произошли не сегодня и даже не вчера, основа их была заложена десять-двадцать лет назад. В его словах была большая доля истины, поскольку, к удивлению многих, сторону главы региона занял один из главных рязанских борцов за историю Андрей Петруцкий.

– В Рязани за годы откровенно коррупционного предыдущего руководства был запущен процесс уничтожения старинной застройки. Любимов с этим мириться не захотел. Жаль, что Варламов не все знает, – отметил Петруцкий.

НЕВЗИРАЯ НА ПРЕВРАТНОСТИ ПОГОДЫ

Ситуация с сохранением исторических зданий в городе действительно очень сложная. Тем ценнее те позитивные изменения, которые все же иногда приходят в «печальный» (цитируем Варламова) город.

В настоящее время активно восстанавливается памятник федерального значения – корпус торговых рядов на улице Краснорядской. У здания непростая судьба – бесспорно, оно является показательным примером той самой варламовской «печальности», поскольку было разрушено и запущено уже в XXI веке людьми, которые ничего не хотели знать кроме денег.

Более 10 лет (!) корпус пустовал и разрушался, при том что еще в 2007 году здесь работали самые разнообразные торговые точки, успешно реализовывавшие продукцию или предлагавшие свои услуги. Много воды утекло или, вернее, протекло внутрь здания, с тех пор…

Новый собственник и подрядная организация очень хотят закончить ремонт фасада и раскрыть здание от строительного забора к Новому году! Они понимают огромную ответственность, которую администрация Рязани взвалила на себя, завоевав почетное право быть Новогодней столицей России 2020 года! Конечно, радоваться красоте и величию главной площади нашего города нужно без оглядки на строительный забор…

Наиболее внимательные читатели знают, что приватизация здания состоялась еще в 2017 году. Конкурс выиграло ООО «Имэкс Нефтепродукт». Эта структура тесно связана с ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», председателем Совета директоров которой является известный рязанский предприниматель Анатолий Шестаков. Кстати, здание торговых рядов на противоположной стороне площади Ленина – на улице Кольцовой – также арендует организация, учредителем которой является Анатолий Шестаков. Поэтому еще два года назад можно было говорить о возрождении историко-архитектурного ансамбля: в едином стиле, с единым вектором развития.

Окончательно работа в Рязани должны быть закончена к лету 2020 года.

Увы, инвестор столкнулся с беспощадной бюрократической машиной, которая оказалась не готова идти навстречу – процесс затянулся. Из-за неумения (или нежелания) работать Рязань вполне могла в статусе Новогодней столицы России предстать перед гостями вот в таком несуразном формате. Это были отголоски той самой варламовской «печальности», характерной для прежних лет… Но, к счастью, команда нового губернатора смогла перебороть старый синдром! И это еще раз доказывает слова Андрея Петруцкого (см. выше).

– Все прекрасно понимают, что общий позитивный вид площади Ленина невозможно создать, не вернув к активной общественно-деловой жизни корпус торговых рядов на улице Краснорядской – прокомментировали в компании-собственнике.

С сентября 2019 года работы на объекте идут полным ходом, невзирая на погоду. Автомобилисты помнят, что в начале осени почти на месяц перекрывалось движение по улице Краснорядской. Это было связано с заменой тепломагистрали, которая за годы простоя полностью пришла в негодность. Капитальный ремонт коммуникаций на десятки миллионов увеличил стоимость работ, но иначе было просто нельзя… Сейчас основные силы реставраторов направлены на ремонт кровли, покраску стен и остекление объекта.

РЯДЫ - ЭТО НАШ ФОЛЬКЛОР

Любая старинная вещь, намного пережившая своего создателя (а торговые ряды являются именной таковой), обрастает «мхом» различных замечательных историй и легенд. Поэтому это не только визуальный памятник, который можно потрогать руками, но и своего рода книга, которую увлекательно и интересно читать. Приведем лишь несколько фрагментов из ее страниц.

В 1837 году этот памятник истории и культуры сильно пострадал от страшного пожара. Тот апокалипсис, творившийся в городе, запечатлел на своей картине художник-мещанин Михаил Бровкин. Его полотно, выдержанное в жанре минимализма, так и называется «Пожар на площади Нового базара в Рязани в 1837 году». Картина обессмертила имя художника, а художник, получается, обессмертил торговые ряды, придав им, как сейчас принято говорить, звездный статус.

Торговые ряды помнят авианалеты вражеской авиации, помнят сбитый немецкий самолет «Дорнье», выставленный в 1942 году неподалеку в качестве наглядного примера уязвимости грозного врага.

Но, пожалуй, одна из наиболее интересных баек связана с лихими девяностыми… В ту пору польская фирма-подрядчик проводила капитальный ремонт зданий «с сочинением нового облика Хлебных рядов» (закавыченный фрагмент – цитата из «Свода памятников истории и культуры России»). Тогда кто-то пустил среди горожан слух, что рязанские купцы при строительстве заложили в основания каменных корпусов золотые и серебряные монеты – на счастье, чтобы торговля всегда приносила хороший доход.

После перестройки времена были трудные, с заработком у многих полная беда – вот десятки мужиков и толпились вокруг строителей в надежде первыми увидеть и успеть умыкнуть свою монету. Неизвестно, были ли такие счастливчики или нет, но большинство, видимо, остались ни с чем… По городу поползли новые слухи, что поляки специально взялись за реставрацию, чтобы заполучить рязанское золото.

КАСИМОВСКИЙ АНАЛОГ

Интересно, что судьбу рязанских торговых рядов во многом повторяет судьба касимовских торговых рядов. Запущенность, «печальность» и обветшания там привели к тому, что в 2013 году у второго корпуса обрушился торец.

В 2014 году в райцентр приехал министр культуры РФ Владимир Мединский, в том числе и для того, чтобы обсудить с главой региона и главой района планы по спасению касимовских торговых рядов (они тоже являются памятником федерального значения). Рухнувший торец действительно восстановили, а вот дальше дело не пошло…

Позитивные изменения в Касимов, так же, как и в Рязань, пришли в 2019 году.

В Касимове кровельщики, по сравнению с рязанскими коллегами, пока немного уступают. Фото: Олег БУЦКИЙ.

В конце октября в Касимове подвели промежуточные итоги реставрации первого корпуса торговых рядов. В совещании принял участие депутат Госдумы от Рязанской области, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов.

– На сегодняшний день нами еще не выполнена окраска фронтонной части фасада с северной стороны здания. В течение 10 дней мы завершим эти работы, – отчитался представитель подрядной организации ООО «НСТ» Игорь Гарут. – Большая часть крыши уже в железе, оставшуюся часть – 25 процентов – мы укроем в ближайшие две недели. Естественно, будут закрыты все стыки, выступающие части и вентиляционные шахты.

Вторым по значимости вопросом после завершения кровельных работ являлась подача отопления.

– Свои обязательства по обеспечению временного теплоснабжения администрация Касимова выполнила в срок, – отметил глава города Игорь Авдеев. – Сейчас прорабатывается вопрос постоянной системы отопления для всех трех корпусов.

Подводя итог совещания, Андрей Красов подчеркнул, что реставрация объекта культурного наследия ведется качественно и эффективно.

В свою очередь «Комсомольская правда» связалась с местным краеведом Анатолием Смирновым, который подтвердил, что подрядчик очень старается:

– Работают даже в воскресенье, – подчеркнул Анатолий Николаевич.

Со стороны редакции хотим поблагодарить всех тех, кто принимает активное участие в спасении рязанской истории. Верим, что в новом году Илья Варламов, приехав в Рязани (а, может, и в Касимов), приятно удивится.