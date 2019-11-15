15 ноября будет закрыт один из участков Михайловского шоссе в Рязани
С 9.00 15 ноября будет закрыто движение по Михайловскому в районе пересечения с Московским. Закрытие связано с работами по переносу коммуникаций Водоканалом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Рязани.
Работы планируют завершить в районе 14.00. Объезжать закрытый для движения участок автомобилистам необходимо будет за ТД «Барс».
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ИСТОЧНИК KP.RU