Бешеная лиса в Рязанской области стала причиной карантина

15 Нояб. 06:24 2019-11-15T06:24:05+03:00

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В начале октября житель села Катагоща обратился в Захаровскую ветстанцию и сообщил о том, что убил лису, которая забежала в его сарай к животным. Контактировала ли она с ними, он не знал. Согласно правилам специалисты ветслужбы сожгли тушку дикого животного. Так начиналась эта история в изложении журналистов ИД «Пресса».

Через 21 день сельский житель собщил ветеринарам, что оодна из овец заболела. Все признаки бешенства были налицо: овца прыгала на стены, билась головой о кормушку, не ела, вела себя агрессивно. Ее изолировали в отдельное помещение под наблюдение. В этот же день ветеринары вакцинировали против бешенства пять голов КРС и 12 овец, а также трех кошек и двух собак в личном подворье мужчины.

На следующий день заболевшая овца подохла. Тушу сожгли, а голову отправили в областную ветлабораторию на экспертизу. Диагноз – бешенство – подтвердился. Тогда Главное управление ветеринарии Рязанской области наложило на Катагощу карантин до 30 декабря. Заметим, что это первый случай бешенства, выявленный в Захаровском районе в текущем году. В 2018 году зафиксировали четыре.

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ИСТОЧНИК KP.RU