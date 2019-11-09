2019-11-09T13:48:12+03:00
Общество

В поселке Строитель отравили местного любимчика - бездомного пса Барона

Опекуны написали заявление в полицию. Они подозревают одну из соседок, желавших избавиться от добродушного животного
Антон КОНОВАЛОВ
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Барон проходил через Службу по контролю за безнадзорными животными и был абсолютно адекватным.Барон проходил через Службу по контролю за безнадзорными животными и был абсолютно адекватным.
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Зоозащитники обратились в полицию с заявлением об отравлении бездомного пса, которого в поселке Строитель прозвали Бароном. Об этом рассказали в Службе по контролю за безнадзорными животными города Рязани.

Собака была умной и добродушной, ее знали и привечали многие местные жители. Опекуны даже купили для него будку, кормили и поили любимца.

Но друга человека своим другом посчитали не все. Две соседки опекунов выбрасывали еду Барона, выливали его воду и трижды под разными предлогами сдавали его обратно в службу. Не прекратилось это и тогда, когда кобеля посадили на цепь. Напротив, недоброжелательницы норовили его с цепи снять.

Всякий раз, когда пса возвращали из приюта, женщины звонили туда и угрожали избавиться от него. И вот однажды Барон пропал, а через два дня его нашли в овраге мертвым. Экспертиза установила – животное отравлено.

- Подозреваемая одна, соседка «Л», которая прямым текстом говорит «А вы докажите!». Такое бесчеловечное преступление не должно оставаться безнаказанным, - считают зоозащитники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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