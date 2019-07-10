В рязанском курортном поселке Солотча введен карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-10T14:50:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте правительства Рязанской области опубликовано постановление главы региона о введении карантина по бешенству в курортном поселке Солотча. Смертельно опасное заболевание выявлено на личном подворье по адресу ул. Первомайская, 23 а.

Зоной заболевания бешенством объявлена вся улица Первомайская поселка Солотча.

На время действия карантина здесь запрещено проводить выставки кошек и собак, вывозить их за пределы зоны, а также торговать домашними животными.

Разработан и утвержден план специальных мероприятий по ликвидации очага заразы. Ограничения будут действовать до 1 сентября 2019 года.

Напомним, что на днях в Солотче собака покусала известную модель Наталью Соболеву-Горковцову.

ИСТОЧНИК KP.RU