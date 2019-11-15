На двух рязанских улицах завершился капремонт проезжей части и тротуаров

15 Нояб. 05:18 2019-11-15T20:58:34+03:00

Кроме того, на перекрестке Весенняя – Высоковольтная заменен светофор, а на улице Тимакова устроены экопарковки

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14 ноября состоялась приемка участков автодорог на улицах Весенняя и Тимакова, где был произведен капитальный ремонт проезжей части и тротуаров в рамках одного муниципального контракта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил сайт горадминистрации. Работу у подрядчика – ООО «Долстрим», помимо чиновников, принимали депутаты Рязанской гордумы и представители общественности.

В частности, на улице Весенняя, где общая протяженность отремонтированного участка составляет 365 метров, была перенесена в более удобное место и благоустроена остановка общественного транспорта. Что немаловажно, на перекрестке Весенняя – Высоковольтная заменен светофор, и изменена сама система работы светофорных объектов. Ликвидирован в целях безопасности один из пешеходных переходов, в ближайшее время его закроют металлическим ограждением.

На улице Тимакова протяженность ремонтных работ составляет 829 метров. Примечательно, что помимо основного объема, в районе домов №6 и №10 были устроены эко-парковки на 30 машиномест.

Отметим темп работ: подрядчик их начал в конце августа – контракт 25 октября уже был закрыт. Представители управления благоустройства в ходе приемки отметили ряд незначительных недочетов. Подрядчик заверил, что в течение недели недостатки будут устранены.

Власти лукавят - работы от Касимовского шоссе до Большой улицы еще идут полным ходом.Фото: Павел АВЕРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU