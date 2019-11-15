2019-11-15T20:58:34+03:00
Общество

На двух рязанских улицах завершился капремонт проезжей части и тротуаров

Кроме того, на перекрестке Весенняя – Высоковольтная заменен светофор, а на улице Тимакова устроены экопарковки
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Здесь будет зеленеть трава. Экопарковка.Здесь будет зеленеть трава. Экопарковка.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

14 ноября состоялась приемка участков автодорог на улицах Весенняя и Тимакова, где был произведен капитальный ремонт проезжей части и тротуаров в рамках одного муниципального контракта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил сайт горадминистрации. Работу у подрядчика – ООО «Долстрим», помимо чиновников, принимали депутаты Рязанской гордумы и представители общественности.

В частности, на улице Весенняя, где общая протяженность отремонтированного участка составляет 365 метров, была перенесена в более удобное место и благоустроена остановка общественного транспорта. Что немаловажно, на перекрестке Весенняя – Высоковольтная заменен светофор, и изменена сама система работы светофорных объектов. Ликвидирован в целях безопасности один из пешеходных переходов, в ближайшее время его закроют металлическим ограждением.

На улице Тимакова протяженность ремонтных работ составляет 829 метров. Примечательно, что помимо основного объема, в районе домов №6 и №10 были устроены эко-парковки на 30 машиномест.

Отметим темп работ: подрядчик их начал в конце августа – контракт 25 октября уже был закрыт. Представители управления благоустройства в ходе приемки отметили ряд незначительных недочетов. Подрядчик заверил, что в течение недели недостатки будут устранены.

Власти лукавят - работы от Касимовского шоссе до Большой улицы еще идут полным ходом. Фото: Павел АВЕРИН

Власти лукавят - работы от Касимовского шоссе до Большой улицы еще идут полным ходом.Фото: Павел АВЕРИН

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани использовали парадоксальный метод строительства парковки

Подрядчик заасфальтировал сначала лишь одну полосу, затем другую – но на середине сэкономил. Бордюров тоже нет (ПОДРОБНОСТИ)

Южный обход Рязани начнут строить уже в следующем году

Сейчас специалисты готовят проектную документацию (ПОДОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку