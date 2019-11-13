2019-11-13T07:21:03+03:00
Недвижимость

В Рязани использовали парадоксальный метод строительства парковки

Подрядчик заасфальтировал сначала лишь одну полосу, затем другую – но на середине сэкономил. Бордюров тоже нет
Антон ВОХЕЧ
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Подрядчик асфальт в середине парковки не уложил. Фото; Максим СИМОНОВ.Подрядчик асфальт в середине парковки не уложил. Фото; Максим СИМОНОВ.
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Подрядчик заасфальтировал сначала лишь одну полосу, затем другую – но на середине сэкономил. Бордюров тоже нет

Возле дома 3 корпус 2 по Советской Армии подрядная организация при строительстве парковки использовала своеобразное ноу-хау. Об этом сообщил в редакцию один из постоянных наших читателей.

- В прошлом году дом прошел программу капремонта, но сделали только одну полосу асфальта. В этом году вернулись и сделали еще кусочек. Но самое интересное то, что оставили не заасфальтированную полосу посередине парковки. Кучи мусора, бордюров нет. Вот такой капремонт по-рязански, - рассказал с долей сарказма Максим Симонов.

Оригинальное "обрамление" парковки - не правда ли? Фото: Максим СИМОНОВ.

Оригинальное "обрамление" парковки - не правда ли? Фото: Максим СИМОНОВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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