Информация о треснувшей стене Новомичуринского техникума оказалась не соответствующей действительности

14 Нояб. 17:45 2019-11-14T18:12:02+03:00

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В четверг, 14 ноября, ряд рязанских СМИ распространил информацию о том, что на здании Новомичуринского многоотраслевого техникума появилась трещина во всю стену. Процитируем некоторые материалы: «Студенты и преподаватели боятся находиться в кабинетах…». К публикации прикладывались некие фотографии.

«Комсомольская правда» связалась с директором учебного заведения Олегом Немых.

- На фотографиях не наше здание, у нас стена снаружи из блоковых плит, на фотографии – кирпичная. Учебное заведение работает в штатном режиме, никакой угрозы для студентов и педагогов техникума, а также для самого здания нет.

Единственное, что недавно у нас произошло (во вторник,12 ноября) – крошение на цокольном этаже кирпича, которым обложены несущие железобетонные колонны. Кирпич на углу начал крошиться, и облицовочная плитка отошла от здания, один фрагмент в нижней части выпал. Чтобы не нести лишние расходы, мы скобами укрепили верхние облицовочные плиты (см. фото). Почему поднялся такой шум и кому понадобилось преувеличивать ситуацию, размещая фотографии каких-то других зданий, не понимаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU