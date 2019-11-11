С издевавшимися над бабушкой в Новомичуринске подростками побеседовали
Школьники, издевавшиеся над пожилой женщиной в Новомичуринске, найдены. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, «первичные проверочные мероприятия» проводились по публикациям в СМИ.
В конфликте, как инцидент характеризуют правоохранительные органы, приняли участие четверо местных подростков и один из Рязани.
- С ними проведена беседа в присутствии родителей. Будут приняты воспитательные меры, - заверили в полиции.
Также стало известно, что неблагополучными семьи малолетних хулиганов никак не назовешь. Жаль, в них не воспитали уважительное отношение к старшим, особенно людям преклонного возраста.
Шпана в Новомичуринске 2.
ИСТОЧНИК KP.RU