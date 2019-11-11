С издевавшимися над бабушкой в Новомичуринске подростками побеседовали

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-11T16:40:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьники, издевавшиеся над пожилой женщиной в Новомичуринске, найдены. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, «первичные проверочные мероприятия» проводились по публикациям в СМИ.

В конфликте, как инцидент характеризуют правоохранительные органы, приняли участие четверо местных подростков и один из Рязани.

- С ними проведена беседа в присутствии родителей. Будут приняты воспитательные меры, - заверили в полиции.

Также стало известно, что неблагополучными семьи малолетних хулиганов никак не назовешь. Жаль, в них не воспитали уважительное отношение к старшим, особенно людям преклонного возраста.

Шпана в Новомичуринске 2.

ИСТОЧНИК KP.RU