В Рязани появится новая остановка общественного транспорта
С конца лета в Рязани велся капитальный ремонт улицы Чкалова – от площади Димитрова до улицы Весенней. Здесь поменяли асфальт, бордюры, установили ограждения, сделали дополнительные парковочные карманы.
Последним штрихом стала установка остановочного павильона рядом с домом № 9 – около входа на территорию школы № 17, расположенную во дворах. Кстати, напротив нового павильона (по четной стороне улицы), рядом с магазином «Перекреток» есть давно действующая остановка.
По поводу нового объекта у рязанцев появились разные версии – остановку хотят перенести с площади Димитрова, или это будет дополнительна точка посадки/высадки.
Как сообщили «Комсомолке» в горадминистрации, павильон установлен в рамках реконструкции, скоро здесь поставят соответствующие знаки и начнет останавливаться общественный транспорт.
При этом действующие остановки закрывать не будут. Название же новой – «Улица Чкалова». Получается, что на этом отрезке будет две остановки с одинаковым наименованием. Не исключено, что позже одну из них переименуют, чтобы избежать путаницы.
Фото: Яндекс.Карты
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ИСТОЧНИК KP.RU