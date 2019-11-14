2019-11-14T17:25:52+03:00
Общество

В Рязани появится новая остановка общественного транспорта

Павильон уже установили, но маршрутки и троллейбусы здесь пока не останавливаются
Александр КАРАВАЕВ
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Благодаря новой остановке ученикам школы №17, приезжающим со стороны Дашков, не придется переходить дорогуБлагодаря новой остановке ученикам школы №17, приезжающим со стороны Дашков, не придется переходить дорогуФото: Александр КАРАВАЕВ
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С конца лета в Рязани велся капитальный ремонт улицы Чкалова – от площади Димитрова до улицы Весенней. Здесь поменяли асфальт, бордюры, установили ограждения, сделали дополнительные парковочные карманы.

Последним штрихом стала установка остановочного павильона рядом с домом № 9 – около входа на территорию школы № 17, расположенную во дворах. Кстати, напротив нового павильона (по четной стороне улицы), рядом с магазином «Перекреток» есть давно действующая остановка.

По поводу нового объекта у рязанцев появились разные версии – остановку хотят перенести с площади Димитрова, или это будет дополнительна точка посадки/высадки.

Как сообщили «Комсомолке» в горадминистрации, павильон установлен в рамках реконструкции, скоро здесь поставят соответствующие знаки и начнет останавливаться общественный транспорт.

При этом действующие остановки закрывать не будут. Название же новой – «Улица Чкалова». Получается, что на этом отрезке будет две остановки с одинаковым наименованием. Не исключено, что позже одну из них переименуют, чтобы избежать путаницы.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

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ИСТОЧНИК KP.RU

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