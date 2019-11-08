2019-11-08T11:03:58+03:00
Общество

Рязанский риелтор продает участок в центре Солотчи под 7-этажную застройку

Женщина утверждает, что он не относится к особо охраняемой зоне «Есенинская Русь»
Антон ВОХЕЧ
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Здесь будет город-сад?Здесь будет город-сад?Фото: Павел АВЕРИН
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Мы писали о том, что в социальной сети появился гневный пост о распродаже лесов в Солотче. Тщательно проверив эту информацию, мы убедились, что она не соответствует действительности. Как стало известно из телефонного разговора с представителем риэлтерской компании «Прайм Недвижимость», сведения, указанные на Avito, неверны. На самом деле, на продажу выставлен участок площадью 2, 5 га (ошибка в цифрах на сайте) по цене 65 миллионов рублей в районе улицы Казанская.

- Он не входит в зону «Есенинская Русь», - сообщила Светлана Мясникова. – На нем, после покупки, можно будет построить дома от четырех до семи (!) этажей. Администрация рассматривает этот вопрос ежегодно.

Женщина пообещала устранить ошибки в объявлении о продаже. А как нам рассказал местный житель, гуляющий с собакой на указанном участке, к нему на днях уже подведено электричество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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