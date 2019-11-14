2019-11-14T12:44:41+03:00
Общество

В воскресенье в Рязанской области запрещена продажа алкоголя

Это Международный день студентов. Вдруг напьются?
Мария БЛИНОВА
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Студент ты, или нет: посмотреть на бутылки будет можно, купить их – нельзя.Студент ты, или нет: посмотреть на бутылки будет можно, купить их – нельзя.
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В ближайшее воскресенье, 17 ноября, в Рязанской области будет запрещена продажа алкоголя, напомнили в пресс-службе регионального правительства.

Это – Международный день студентов, который входит в областной перечень дат, по которым алкоголь купить нельзя, уточняет рязанское министерство промышленности и экономического развития.

Напомним, речь идет о розничных точках: на кафе и рестораны рязанский Закон № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции» – не распространяется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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