В воскресенье в Рязанской области запрещена продажа алкоголя
В ближайшее воскресенье, 17 ноября, в Рязанской области будет запрещена продажа алкоголя, напомнили в пресс-службе регионального правительства.
Это – Международный день студентов, который входит в областной перечень дат, по которым алкоголь купить нельзя, уточняет рязанское министерство промышленности и экономического развития.
Напомним, речь идет о розничных точках: на кафе и рестораны рязанский Закон № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции» – не распространяется.
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ИСТОЧНИК KP.RU