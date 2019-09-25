2019-09-25T15:37:51+03:00
Общество

В центре Рязани снесли палатку с алкоголем

Полиция опубликовала видео демонтажа
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр с видео пресс-службы УМВД России по Рязанской области.Фото: Кадр с видео пресс-службы УМВД России по Рязанской области.
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В центре Рязани снесли торговую палатку, сотрудников которой уже не раз ловили на торговле алкоголем, сообщает пресс-служба полиции. Павильон стоял на улице Семинарской, рядом с домом №3 – напротив школы №6 и по соседству с региональным управлением МЧС.

За незаконную торговлю владельца точки Бориса Мамедова штрафовали неоднократно. Обитатели же соседнего дома продолжали сообщать, что пиво здесь как продавали, так и продают. Часть покупателей распивает его тут же, под окнами дома, шумит, и мешает людям по ночам.

В итоге полицейские направили в горадминистрацию ходатайство о расторжении договора на размещение палатки, которое власти удовлетворили.

После павильон просто подняли автокраном, погрузили на платформу и вывезли на спецплощадку для хранения.

Демонтаж торговой палатки. Рязань. ..

ИСТОЧНИК KP.RU

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