СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-13T09:36:07+03:00

К счастью, под лавину из бутылок никто не попал. На полках было пиво [видео]

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В рабочем поселке Милославское, что на юго-западе Рязанской области, в одном из магазинов сети «Пятерочка» рухнул стеллаж с алкогольными напитками. Видеозапись инцидента с камеры видеонаблюдения опубликовал аноним через сообщество RZN LIFE.

Судя по всему, торговая мебель рассыпалась без посторонней помощи. Можно представить, что было бы с человеком, окажись он под лавиной из бутылок. Максимально близок к этому был один из покупателей, который просто проходил мимо, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/743466" frameborder="0"></iframe> В Милославском в супермаркете рухнул стеллаж с алкоголем.Источник - vk.com/rzn_life_vk

Что касается содержимого полок, в считанные мгновения оказавшегося на полу, это, в основном, пиво и другая спиртосодержащая продукция. Остается лишь догадываться, каков материальный ущерб от случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU